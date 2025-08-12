"إمباور" .. ارتفاع حجم استهلاك خدمات تبريد المناطق بنسبة 7.1% خلال النصف الأول

دبي في 12 أغسطس/ وام / أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ارتفاع حجم استهلاك متعامليها لخدمات تبريد المناطق بنسبة 7.1% “طن تبريد في الساعة” خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وتعود هذه الزيادة الى ارتفاع معدل الإشغال في المشاريع العقارية القائمة والزيادة في عدد المشاريع التي التحقت بمحفظة المؤسسة مؤخراً ما ساهم في تنوع قاعدة العملاء التي تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة وتجارة التجزئة والترفيه وغيرها والتي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة وتركز على الاستدامة في عملياتها للحد من انبعاثات الكربون.

وشهد النصف الأول من العام توقيع المؤسسة 86 عقداً جديداً لتزويد أكثر من 99,000 طن تبريد لمشاريع ومباني مختلفة في دبي، مما أدى الى زيادة في القدرة المتعاقد عليها للمؤسسة لتصل الى 1.86 مليون طن تبريد.، وارتفعت القدرة الموصلة للمؤسسة الى أكثر من 1.6 مليون طن تبريد بعد إضافة حوالي 38,000 طن تبريد، ووصل عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدماتها الى 1,684 مبنى.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" إن المؤسسة تلتزم بتوفير خدمات تبريد المناطق وفق أعلى درجات الجودة والموثوقية واعتماداً على أحدث التقنيات والابتكارات المستدامة، بما يدعم النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتواصل لإمارة دبي، ويتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة ببناء مستقبلٍ أخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني.

وأكد أن جاهزية محطات المؤسسة، وكفاءتها التشغيلية العالية واعتمادها على أحدث التقنيات في مجال تبريد المناطق، إلى جانب قدرتها الاستيعابية الكبيرة، كانت من العوامل الرئيسية في تلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد الصديقة للبيئة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف أن هذا الأداء التشغيلي المتميز مكّن "إمباور" من تلبية احتياجات مختلف القطاعات بما يعكس مرونة وكفاءة البنية التحتية للمؤسسة، وهو ما تعزّز من خلال تنفيذ حملة صيانة واستعدادات واسعة قبل فترة الصف شملت عشرات المحطات وشبكات النقل والتوزيع، لضمان جاهزية جميع الوحدات والمنشآت ومواكبة الزيادة الموسمية المتوقعة في الطلب، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، بما يضمن توفير بيئة مريحة ومستقرة لسكان دبي ومختلف عملائها في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية وغيرها.

يُذكر أن "إمباور"، شهدت ارتفاعاً كبيراً في حجم استهلاك متعامليها لخدمات تبريد المناطق خلال الأعوام الخمسة الماضية حيث وصلت نسبة الزيادة من عام 2020 وحتى عام 2024 الى حوالي 69% “طن تبريد في الساعة”.