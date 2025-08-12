بمناسبة اليوم العالمي للشباب .. غوتيريش يعين 14 شابا في مجموعته الاستشارية المعنية بتغير المناخ

نيويورك في 12 أغسطس / وام / أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين 14 من قادة شباب المناخ، ليشكلوا الدفعة الثالثة من مجموعته الاستشارية الشبابية المعنية بتغير المناخ.

وستتولى هذه المجموعة الاستشارية، التي جاء تعيينها تزامنا مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، مهام تقديم النصائح العملية إلى الأمين العام، ولا سيما ما يركز منها على النتائج، ووجهات نظر شبابية متنوعة، وتوصيات ملموسة لدعم عمل الأمم المتحدة لتسريع العمل العالمي لمعالجة أزمة المناخ.

ووصف بيان أصدره مكتب الأمين العام بهذه المناسبة، قرار التعيين بأنه جاء في لحظة محورية للعمل المناخي، حيث يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية باريس، وهو أيضا العام الذي يتعين فيه على جميع البلدان إعداد وتقديم خططها الوطنية الجديدة للمناخ، أو ما يُعرف بمساهماتها المحددة وطنيا، والمتوافقة مع 1.5 درجة مئوية.

وأوضح البيان أن الأمين العام قام إدراكا منه للأهمية الحاسمة لأصوات الشباب في العمل المناخي ومساهمات الأعضاء السابقين في المجموعة الاستشارية للشباب، بتوسيع هذه المجموعة من سبعة إلى 14 عضوا نظرا للاتجاه العالمي المقلق نحو تقلص المساحة المدنية وقيود التمويل التي تُعرّض الناشطين الشباب للخطر وتُعيق مشاركتهم الفعّالة في جهود المناخ.

وفي بيان آخر منفصل، أكدت الأمم المتحدة أن الإحتفال بهذه المناسبة يهدف إلى تسليط الضوء على الطاقة والأفكار والمساهمات التي يقدمها الشباب لا سيما في مجالات التقدم العالمي، مجددة التزامها بتوفير بيئة عمل تسمع فيها أصوات الجميع، وتُدعم، وتُمكّن من النجاح.