اتصالات سعودية مع إيطاليا والولايات المتحدة حول الأوضاع في غزة

نيوم في 12 أغسطس/ وام / بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال اتصال هاتفي اليوم مع جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية تطورات الأوضاع في القطاع وتداعياتها الأمنية والإنسانية، وضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود لوقف التصعيد وإنهاء الآثار الكارثية وحماية المدنيين.

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

وبالتوازي مع ذلك، أجرى وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تركز النقاش حول المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة حيالها.

