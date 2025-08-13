"اتحاد الفروسية" يعتمد الأطقم التحكيمية والفنية في مسابقة الأولمبياد الخاص بالعين

أبوظبي في 13 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، اعتماد أكثر من 12 مشاركاً من الأطقم الفنية والتحكيمية والإدارية، بالإضافة إلى مصممي الحواجز في مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تقام خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري بمنطقة العين، بمشاركة 11 دولة.

وتتضمن المسابقة فعاليات مختلفة تمثل "الركوب الإنجليزي"، بمشاركة 36 لاعباً ولاعبة، والقفز على الحواجز، ويشهد تواجد 12 لاعباً ولاعبة، والمسار المتعرج على شكل "8"، وتم اعتماد مشاركة 37 لاعباً ولاعبة، والسيطرة والترويض بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة.

وذكر الاتحاد اليوم أنه اختتم الدورة الأولى للحكام أمس، استعداداً للمنافسات المقررة، وعقد دورة أخرى في العين يوم 23 الجاري، لمصممي الحواجز، والإداريين والمساعدين الفنيين، لوضع آخر الترتيبات الفنية قبل انطلاق المنافسات.

وأكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، أهمية المسابقة نظراً للقيمة الكبيرة التي تمثلها الفروسية في تعزيز دمج الفئات المختلفة من أصحاب الهمم في المجتمع، وتمكينهم من المهارات والقدرات، وتوفير الظروف الملائمة لأنشطة الفروسية المختلفة في بيئة آمنة ومحفزة.

وأشار إلى حرص الاتحاد على تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لكافة برامج الفروسية لفئة أصحاب الهمم، والتعاون مع الشركاء، بما يسهم في تنفيذ ونجاح برامج الدمج المجتمعي.