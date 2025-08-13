سعود بن صقر يستقبل سفير أوكرانيا

رأس الخيمة في 13 أغسطس / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة دمترو سينيك، سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة، الذي قدِم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا في مختلف المجالات، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، عبر سعادة دمترو سينيك عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله لدى الدولة.