"سيدات أعمال الشارقة" يؤكد التزامه بتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز ريادة الأعمال النسائية

الشارقة في 13 أغسطس / وام / أكد مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، التزامه المستمر بتمكين المرأة اقتصادياً من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتنفيذ برامج تدريبية تواكب تطورات السوق، وتدعم الجيل الجديد من رائدات الأعمال، بما يعزز مكانة الشارقة مركزا إقليميا لريادة الأعمال النسائية.

وأظهرت مؤشرات حديثة، وفقا لتقرير "ميدل إيست إيكونومي"، أن 84% من النساء في دولة الإمارات يفكرن في تأسيس مشاريعهن الخاصة، تتصدرهن نساء جيل الألفية بنسبة 53%، تليهن نساء الجيل Z بنسبة 44%، ما يعكس تنامي الوعي بالدور الاقتصادي للمرأة، وبروز جيل جديد من الرائدات يمتلكن أدوات رقمية متقدمة ورؤى عالمية.

وعلى مستوى العالم العربي، أظهرت دراسة أعدتها "ماستركارد" أن 81% من رائدات الأعمال يمتلكن حضوراً رقمياً لمشاريعهن، عبر المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى تطور ملحوظ في توظيف الوسائل الرقمية في مسيرة التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكدت سعادة الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن الجيل الجديد من رائدات الأعمال يسعى إلى النمو وتحقيق تأثير مجتمعي ملموس، من خلال تأسيس مشاريع مبتكرة ومستدامة، وقالت : نحن في المجلس لا نكتفي بمواكبة التغيير، بل نعمل على تهيئة بيئة حاضنة تدفعه للنمو والتأثير، فتمكين المرأة اليوم يتجاوز توفير الأدوات إلى فتح آفاق المشاركة الفاعلة في صياغة ملامح اقتصاد المستقبل.

وشددت على أن التحولات الرقمية المتسارعة تستوجب نقل المهارات وتطويرها، وبناء جيل من النساء القادرات على التفاعل مع متغيرات الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على الهوية الثقافية، مشيرة إلى أن رؤية المجلس تتمثل في تحويل كل فكرة نسائية إلى فرصة اقتصادية، وكل مشروع محلي إلى قصة نجاح عالمية.

وفي هذا السياق، أطلق المجلس عدداً من البرامج، منها "برنامج ريادة الأعمال" بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، والذي يتضمن معسكرات تدريبية وورش عمل تغطي مجالات الإستراتيجيات المالية، والقيادة، والتسويق الرقمي، كما تعاون مع "أسترو لابز" لتنظيم دورات متخصصة تعزّز الحضور الرقمي للعضوات.

وعلى الصعيد الدولي، شارك المجلس في فعاليات مثل "اكسباند نورث ستار 2024"، حيث مثّلت 8 مؤسسات ناشئة تقودها نساء إمارة الشارقة، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية إلى بلجيكا والهند، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات نسائية دولية، بما يعزز فرص التوسع في الأسواق العالمية.

وفي إطار حرصه على تطوير إستراتيجياته بالشراكة مع عضواته، أطلق المجلس مبادرة "صوتك، رؤيتنا"، وهي سلسلة من اللقاءات التفاعلية التي تستهدف جمع آراء العضوات وتضمينها في خطط العمل المستقبلية، بما يعكس نهج المجلس القائم على المشاركة الفاعلة والتطوير المستدام.

ويواصل مجلس سيدات أعمال الشارقة جهوده في رصد تحولات السوق واستثمارها في تطوير منظومة ريادة الأعمال النسائية، انطلاقاً من إيمانه بأن الاستثمار في الطاقات البشرية، لا سيما النسائية، هو أساس بناء اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار والمعرفة والاستدامة.