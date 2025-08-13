كلية محمد بن راشد للإعلام تطلق برنامج بكالوريوس تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية

دبي في 13 أغسطس / وام / أعلنت كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي عن إطلاق برنامج بكالوريوس تصميم وتطوير الألعاب، وذلك بدعم من مجلس دبي للإعلام.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود المجلس الرامية إلى بناء قطاع إعلامي متطور قائم على الابتكار واكتشاف وتمكين المواهب الإعلامية المتخصصة والقادرة على قيادة مستقبل الصناعات الإبداعية، بما يخدم تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الإعلامي وإنتاج المحتوى الرقمي، وتعزيز ريادتها في مجال الترفيه الرقمي والمحتوى التفاعلي، انسجاماً مع جهود المجلس من خلال لجنة دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابعة له لتأسيس بيئة متكاملة تحتضن المواهب والمشاريع الإبداعية في هذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج الدراسي مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2025 - 2026، ويهدف لتزويد الطلاب بالمهارات الإبداعية والتقنية اللازمة للنجاح في صناعة الألعاب الإلكترونية التي تشهد نمواً سريعاً وقوياً على المستوى العالمي.

وأوضحت الكلية أن البرنامج تم تطويره بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا، (USC)، المصنفة ضمن الأفضل في العالم، ولديها برنامج الألعاب الالكترونية الأول في أميركا الشمالية، ما يوفر للطلاب إمكانية الوصول إلى منهج دراسي ينافس الأفضل عالمياً في ذات التخصص.

ويتيح البرنامج الجديد للطلاب الاختيار بين تخصصين علميين، أحدهما إبداعي والآخر تقني، حيث يركز تخصص تصميم الألعاب الإلكترونية على مهارات السرد القصصي، وبناء العالم الافتراضي، والجماليات البصرية، وتجربة المستخدم، بينما يغطي الجانب التقني تخصص تطوير الألعاب، والبرمجة، ومحركات الألعاب، وغيرها من التقنيات الداخلة في هذه الصناعة.

وقال هشام العلماء، مدير الإستراتيجية والأداء في مجلس دبي للإعلام: تتوافق هذه المبادرة مع أهدافنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتطوير الإعلامي، ومن خلال دعم اطلاق وتفعيل برامج أكاديمية عالمية المستوى بالتعاون مع مؤسسة تعليمية رائدة لها مكانتها وسمعتها المرموقة على مستوى العالم، فإننا نعزز بناء صناعة إعلامية جاهزة للمستقبل، تقودها كوادر إعلامية مبدعة.

وأوضح أن برنامج البكالوريوس الجديد يسهم في تحقيق رؤية المجلس الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لتطوير الألعاب الإلكترونية، وتعزيز دورها في رسم ملامح مستقبل قطاعات الإعلام الناشئة، من خلال خلق مسارات نمو تحمل فرصاً واعدة للمواهب الجديدة، وتوفير بيئة عمل نموذجية تتيح للمبدعين وخبراء التكنولوجيا والمبتكرين النجاح والازدهار.

وقالت صوفي بطرس، المديرة التنفيذية لكلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأمريكية في دبي، إن طرح برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب يعد إنجازا مهماً آخر في مهمة إعداد الطلاب للتميز في مشهد إعلامي سريع التغير، معربة عن اعتزازها بدعم مجلس دبي للإعلام والتعاون مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا في هذه المبادرة الرائدة.

وأوضحت أن البرنامج سيساعد من خلال الجمع بين التدريب الإبداعي والمعرفة التقنية المتقدمة، على تزويد جيل جديد من المواهب بالكفاءات اللازمة لتشكيل الموجة القادمة من الصناعات الترفيهية والمحتوى التفاعلي، مشيرة إلى أن برنامج البكالوريوس الجديد يمنح طلاب المنطقة الأدوات والمهارات اللازمة للنجاح كمبتكرين في قطاع الألعاب.

ومن المتوقع أن يستقطب البرنامج الطلبة المهتمين بالتخصص العلمي في مجال الألعاب الإلكترونية من داخل دولة الإمارات وخارجها، بما يتيحه من فرص تعليمية وتدريبية تراعي أعلى المعايير العالمية، فضلا عن تعزيز البرنامج لفرص العمل أمام الدارسين في مجالات عدة تشمل: الإعلام الرقمي، وتطوير الألعاب، والواقع المعزز، والسرد التفاعلي، وتصميم التجارب الرقمية.