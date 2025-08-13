"الشارقة للعمل التطوعي" تؤكد دور الشباب في تحقيق الأثر المجتمعي المستدام

الشارقة في 13 أغسطس / وام / أكدت جائزة الشارقة للعمل التطوعي أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في المبادرات التطوعية، لما لذلك من أثر مستدام في تعزيز التنمية الاجتماعية وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

وتواصل الجائزة جهودها في تحفيز الشباب على العمل التطوعي من خلال تخصيص فئات تستهدفهم، مثل "جائزة الطالب الجامعي لأعلى المشاركات التطوعية" و"جائزة الرقم القياسي للساعات التطوعية"، بهدف ترسيخ ثقافة التطوع وتحفيز المبادرات ذات الأثر المجتمعي.

كما تنظم الجائزة معارض تطوعية في عدد من جامعات إمارة الشارقة، منها جامعة الشارقة، وجامعة خورفكان، وجامعة الذيد، لتعريف الطلبة بفرص التطوع وتشجيعهم على الانخراط في البرامج المجتمعية.

وفي هذا السياق، أوضحت سعاد الشامسي، مدير الجائزة، أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في التنمية، وتمكينهم عبر العمل التطوعي يعزز قيم العطاء والمسؤولية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتكافل الاجتماعي.

وتسعى الجائزة عبر برامجها إلى ترسيخ ثقافة التطوع كقيمة مجتمعية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني العمل التطوعي كوسيلة لدعم التنمية وتعزيز روح المسؤولية، مع التركيز على دور الشباب في صناعة المبادرات وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام.