"التعليم والمعرفة": "الرياضات الموحدة" تسهم في دمج "أصحاب الهمم"

أبوظبي في 13 أغسطس / وام / أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي عن تخصيص برامج لدعم الطلبة من أصحاب الهمم، بما ينسجم مع سياسة الدمج المعتمده لديها، لضمان توفير بيئة تعليمية شاملة تمكنهم من التعلم جنباً إلى جنب مع أقرانهم، على مستوى كافة البرامج والأنشطة الصفية واللاصفية.

وأوضحت الدائرة، في بيان اليوم، أن برامج الأنشطة للعطلات المدرسية الحالية، تشمل تجارب مخصصة لدعم هذه الفئة، مثل برنامج كرة السلة الموحدة (الرياضات الموحدة) والتي تقدم تجربة رياضية شاملة تجمع الطلبة من جميع المستويات تحت بإشراف مدربين متخصصين، لتعزيز التعلم، وروح الفريق ونشر متعة الرياضة من خلال نموذج الرياضات الموحدة.

وأكدت الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، أن الدائرة درجت على إدخال الأنشطة الرياضية ضمن برامجها الصيفية، لما لها من دور محوري في تنمية شخصية الطلبة، ومهاراتهم الاجتماعية، من خلال تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية روح التحدي والتنافس الشريف، وغرس قيم المثابرة والصبر وبناء الثقة بالنفس، إلى جانب دعم الانضباط والالتزام.

وأوضحت المطروشي أن نسخة هذا العام من برنامج الأنشطة للعطلة المدرسية تشهد تنوعاً لافتا بإطلاق مجموعة من البرامج الرياضية الجديدة والمتميزة، أبرزها برنامج "الرياضات المتعددة" وبرنامج "كرة القدم"، من 11 إلى 21 أغسطس الجاري، و"مخيم المصارعة"، الذي يمنح الطلبة فرصة تعلم أساسيات هذه الرياضة وفق الأسلوب الأولمبي، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

ولفتت إلى أن نسخة هذا العام من الأنشطة تقام بإشراف مدربين معتمدين، من بينهم اللاعب السابق في فريق نيوكاسل تايتوس برامبل، وتشمل مناطق جديدة ضمن العين والظفرة، واستقطاب أكبر عدد من الطلبة في برامجها ومبادراتها الرياضية والتي تشكّل مساحة مثالية لاستثمار طاقات الطلبة وتنمية مواهبهم، وتعزيز مهارات التعلّم مدى الحياة.