برنامج تدريبي في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

الشارقة في 13 أغسطس / وام / ينظّم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يعقده المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة"، برنامج "الاتصال للطلبة" ضمن الفعاليات الاستباقية للدورة الرابعة عشرة من المنتدى، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر المقبل في مسرح المجاز بالشارقة.

ويستهدف البرنامج طلبة وخريجي كليات الإعلام والاتصال، ويُنفذ بالتعاون مع عدد من الجامعات في دولة الإمارات، ويعتمد على منهجية تجمع بين الجانب الأكاديمي والمهني، حيث يشارك في تقديم الورش أعضاء من اللجنة الأكاديمية للمكتب الإعلامي إلى جانب مدربين متخصصين من فريق العمل المهني في المكتب.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين وتأهيلهم للتفاعل مع بيئة الإعلام المعاصر، من خلال ورش تطبيقية تركز على الاستخدامات الحديثة للإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي، مع التركيز على المبادئ المهنية والأخلاقية في صناعة المحتوى والتواصل المؤسسي.

وتفتتح الورش في الأول من سبتمبر بورشة "صناعة المحتوى الإعلامي المتخصص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، يقدمها الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة المدرب عبدالرحمن آل علي من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وتركز على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتخصيص المحتوى للوصول للجمهور المستهدف بفاعلية.

وتعقد في الثاني من سبتمبر ورشة "أسس التغطية الإعلامية للفعاليات الحكومية"، التي تقدمها الدكتورة شيرين موسى، أستاذ الإعلام الرقمي وعضو اللجنة الأكاديمية للاتصال الحكومي، وتتضمن تطبيقات عملية يطرحها فريق المكتب الإعلامي بقيادة المدربة سمية العارف.

أما في الثالث من سبتمبر، فيقدّم الدكتور السيد بخيت، أستاذ الصحافة بجامعة زايد، ورشة "تحليل أداء وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة المدرب إسماعيل البلوشي، والتي تركز على أدوات تحليل الأداء الرقمي مثل Fanpage Karma، وآليات توليد التقارير الذكية.

وتُختتم الورش في الرابع من سبتمبر بورشة "توظيف الذكاء الاصطناعي في حكاية القصة الحكومية"، يقدمها الدكتور محمد عايش، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية في الشارقة، وتتناول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة البيانات الصحفية وتحويلها إلى محتوى تفاعلي متعدد الوسائط، بمشاركة المدربة الدكتورة أمل عنبر من المكتب الإعلامي، التي تقدم رؤية إستراتيجية حول توظيف هذه التقنيات في الاتصال المؤسسي.

ويمثل برنامج "الاتصال للطلبة" أحد أبرز المحطات التدريبية الاستباقية للمنتدى، إذ يوفر بيئة تعليمية متكاملة تعزز جاهزية الطلبة لدخول سوق العمل الإعلامي، من خلال تطوير قدراتهم في صناعة المحتوى، والتغطية الإعلامية، وتحليل الأداء الرقمي، وسرد القصص الاتصالية باستخدام التقنيات الحديثة.

ويُعقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يومي 10 و11 سبتمبر القادم، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات الإعلام، والاتصال، وصناعة السياسات.