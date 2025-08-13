"محمد بن راشد للمعرفة" تقود جهود تعزيز اللغة العربية عالميا من بوابة "معرض إسطنبول للكتاب"

دبي في 13 أغسطس / وام / تقود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جهودا لتعزيز حضور اللغة العربية عالميا وترسيخ مكانتها كأداة للمعرفة والابتكار، وذلك عبر مشاركتها الفاعلة في "معرض إسطنبول الدولي العاشر للكتاب العربي" والذي يعد أضخم معرض للكتاب العربي خارج حدوده.

وتسلط المؤسسة خلال مشاركتها الضوء على مبادرتها النوعية "بالعربي" التي تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية عالميا وترسيخ استخدامها بين فئات الشباب على منصات التواصل الاجتماعي ودعم مكانتها بوصفها أداة للمعرفة والابتكار ودعم التعليم من خلال توفير موارد متخصصة لتعليم اللغة العربية خاصة للناطقين بغيرها بهدف ترسيخ اللغة كجسر ثقافي ومعرفي يربط الأجيال بحضارتهم وتراثهم العريق.

وتأتي مشاركة المؤسسة في إطار سعيها المستمر إلى تعزيز حضورها في المحافل المعرفية الكبرى، حيث يجمع المعرض المقام حتى 17 أغسطس الحالي تحت شعار "وتبقى العربية" نحو 300 دار نشر من أكثر من 20 دولة إلى جانب عدد كبير من الجامعات والمدارس ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة، الحرص على توفير منصات عالمية للحوار الفكري والمعرفي تتيح للجميع الفرصة للتعرف إلى الإنتاجات الأدبية والعلمية الرائدة وتعزز فرص تبادل الرؤى والخبرات بين رواد الفكر والإبداع من مختلف أنحاء العالم.

وقال ابن حويرب : نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز الهوية العربية والانتماء للغة عبر ترسيخ قيمتها بين الناطقين بها وإبراز جمالياتها من خلال مشاريع نوعية تُسهم في تنمية الأبحاث اللغوية وترجمة المصادر العالمية إلى العربية ما يفتح آفاقا معرفية جديدة أمام الشباب العربي، مجددا الالتزام بدعم اللغة العربية وتحفيز الابتكار في المحتوى الرقمي العربي عبر بحث فرص الشراكات الفعالة في هذا المجال مع المؤسسات والجهات المشاركة في المعرض.

ويشهد جناح المؤسسة عقد اجتماعات مع جهات معنية باللغة العربية إلى جانب أنشطة معرفية تنظِّمها بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي "أكاديمية إسطنبول" بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال نشر المعرفة.