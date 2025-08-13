الإمارات تشارك في اجتماع لجنة الدبلوماسية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

القاهرة في 13 أغسطس / وام / شاركت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد اليوم "الأربعاء" في مقر مجلس النواب المصري بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، قدم سعادة سلطان سالم الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي، مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية حول الموضوعات التي تم مناقشتها، وتضمنت اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي، والنظام الداخلي المعدل للاتحاد، واللائحة الداخلية للمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي.