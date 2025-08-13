استشهاد 21 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية في غزة

غزة في 13 أغسطس / وام / أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم، استشهاد 21 مواطنا فلسطينيا وإصابة 185 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات إنسانية، لترتفع حصيلة ضحايا "لقمة العيش" إلى 1,859 شهيدا و13,594 مصابا.

كما سجلت 8 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الجوع إلى 235 حالة، من بينهم 106 أطفال.

وأشارت المصادر إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب بلغت 61,722 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 154,525، وسط استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض، وتعذر وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

