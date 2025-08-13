طلاب مركز حمدان للموهبة يحققون مراكز متقدمة في برنامج بجامعة كامبريدج

دبي في 13 أغسطس / وام / حقق طلاب مركز حمدان للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية إنجازات متميزة في البرنامج الجامعي التمهيدي بكلية "فيتز ويليام" بجامعة كامبريدج.

وحصل الطلاب على مراكز متقدمة وشهادات تفوق في مجالات بحثية متخصصة، خلال حضورهم البرنامج الذي عقد خلال الفترة من 27 يوليو الماضي إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 250 طالبا من 15 دولة.

ونال الطالب حميد الهولي لقب أفضل طالب على مستوى جميع الدورات في البرنامج عن مساق الهندسة الميكانيكية والكهربائية، في إنجاز يعكس تميّز الكفاءات الوطنية في أرقى البيئات الأكاديمية العالمية.

كما حصد الطالب خالد العمادي المركز الأول في المساق ذاته، ببحث متميز تناول توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران، بينما أحرزت الطالبة هنادي درويش المركز الأول في مساق الفيزياء ببحث تناول المادة المضادة.

وشارك الطالب سيد منصور الهاشمي في مساق الأمن السيبراني ببحث علمي ركّز على تعزيز أمان كلمات المرور باستخدام تقنيات المصادقة والتشفير المتقدمة.

وأكدت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان للموهبة والابتكار، أن هذا التفوق يعكس ثمرة إستراتيجية متكاملة لرعاية الطلبة الموهوبين وصقل مهاراتهم البحثية والعلمية، مشددة على أن الاستثمار في العقول الشابة هو استثمار في مستقبل الوطن.

ويجسد هذا الإنجاز رؤية المؤسسة في دعم الطلبة الموهوبين وتأهيلهم للمنافسة على الساحة العالمية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز ريادي في رعاية الإبداع والابتكار.