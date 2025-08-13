شما بنت محمد تشارك في جناح الدولة ب"إكسبو أوساكا 2025"بمحاضرة "من قطرة الوعي إلى مجرة الاستدامة"

العين في 13 أغسطس / وام / قدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، محاضرة بعنوان "من قطرة الوعي إلى مجرة الاستدامة"، ضمن محور "الاستدامة الثقافية والاجتماعية لضمان جودة الحياة" في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو أوساكا 2025 باليابان، يوم أمس رسمت خريطة فكرية تربط بين الوعي الفردي والالتزام المؤسسي.

وأكدت أن الاستدامة تبدأ من الإنسان وتتوسع نحو الفضاء العام لتصبح شعورًا بالمسؤولية وممارسة يومية.

وأبرزت دور الثقافة والتعليم والقيم المجتمعية في تحويل المعرفة البيئية إلى فعل، مؤكدة أن الحرص على الاستدامة ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق التوازن بين الإنسان والموارد الطبيعية، الذي يُترك به للأجيال القادمة ما يمكن أن تبني عليه استمرارية الحياة.

ودعت إلى شراكة أعمق ما بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، بصفتها الجهة القادرة على تحويل قطرة الوعي الفردية إلى مجرة من الاستدامة.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد، أن منظومة القيم الإماراتية، القائمة على احترام الإنسان للبيئة والمسؤولية تجاهها، تتلاقى بعمق مع نظيرتها اليابانية، بما يجعل هذا التقاطع القيمي أرضية صلبة لشراكات ثقافية تعزز مسيرة الاستدامة وتبني المستقبل.

كما أشارت إلى جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم العمل البيئي، مستشهدة بمبادرة المياه التي أطلقها سموه عام 2024، بهدف تعزيز الوعي العالمي بأهمية أزمة المياه حول العالم، ودعم العمل على مواجهة ندرة المياه.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات جناح دولة الإمارات، وقالت أشعر بالفخر بما يؤكد عليه الجناح أن ثروتنا الحقيقية هي الإنسان الإماراتي، حيث رأيت شباب وطني العاملين في الجناح نماذج مشرفة.

وقالت "أود أن أتقدم بخالص التهنئة إلى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، تقديرًا لدورسموها البارز وجهودها المتميزة في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وما قدمته من عطاء مخلص يعكس صورة مشرّفة للوطن، وإخراج جناح دولة الإمارات بهذه الصورة الرائعة"، كما تقدمت بالشكر لسفارة دولة الإمارات في اليابان و سعادة السفير شهاب الفهيم، على جهودهم الملموسة ودعمهم المستمر.وعبّرت عن بالغ الامتنان لليابان على التنظيم المتميز لمعرض إكسبو حيث زارت جناح اليابان، وكان في استقبالها السيد نورياوكي كورودا، مدير الجناح، وسعادة السفير شهاب أحمد محمد الفهيم، وقد عبّرت عن سعادتها بزيارة الجناح، الذي عبّر عن رؤية عميقة ومختلفة للحياة من قبل المجتمع الياباني، كما أعربت عن بالغ تقديرها للثقافة اليابانية لما تقدمه من إثراء للحضارة الإنسانية.