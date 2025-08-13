"جلفار" تسجل أداءً قوياً في النصف الأول من 2025 مدفوعة بنمو الإيرادات

رأس الخيمة في 13 أغسطس / وام / أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام، وأظهرت نمواً ثابتاً في الإيرادات، وتوسّعاً في الأرباح التشغيلية، وتحسناً في مركزها المالي.

وحققت "جلفار" في النصف الأول من 2025 إيرادات صافية بلغت 707.3 مليون درهم، بنمو نسبته 4.7% (5.8% بالأسعار الثابتة)، فيما ارتفع إجمالي الأرباح إلى 298 مليون درهم بنسبة نمو 12.8%، وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) نمواً بنسبة 27.9% لتصل إلى 91.6 مليون درهم، بزيادة في هامش الربحية من 10.6% إلى 13.0%، كما ارتفع صافي الربح من 7.3 مليون درهم إلى 38.6 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي صافي الربح 158.2 مليون درهم متضمناً أرباحاً رأسمالية استثنائية من عملية بيع شركة "زهرة الروضة للصيدليات" بقيمة 118.7 مليون درهم.

وعززت الشركة مركزها النقدي عبر تحقيق 42.4 مليون درهم تدفقات نقدية من العمليات المستمرة، وخفّضت ديونها وقروضها بقيمة 527.5 مليون درهم، ما أدى إلى تحسين نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 10.7 مرة إلى 1.2 مرة، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 809.6 مليون درهم في نهاية 2024 إلى 967.1 مليون درهم، مما يعكس قوة الميزانية ومرونتها المالية لدعم خطط النمو المستقبلية.

وخلال النصف الأول من العام، أطلقت "جلفار" 11 منتجاً جديداً من بينها 3 أنواع من الإنسولين التناظري في الإمارات، وحصلت على 19 موافقة تنظيمية إضافية، وعزّزت محفظة منتجاتها المطروحة في الأسواق، كما واصلت تطوير مشاريع بحثية مبتكرة وتوسيع قدراتها في البحث والتطوير بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو المستدام.

وأكد الشيخ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، "يمثل أداء "جلفار" في الأشهر الستة الأولى من 2025 خطوة محورية نحو الأمام، مع نمو قوي في الإيرادات وتقدّم مستمر في أولوياتنا الاستراتيجية، وتعكس هذه النتائج التزامنا بالتميز التشغيلي وقدرة فرق العمل على تحقيق أهداف طموحة، ومع إطلاق منتجات جديدة والتوسع في الأسواق، نرسّخ مكانتنا كشريك رعاية صحية رائد في الخليج وخارجه".

وقال باسل زياده، الرئيس التنفيذي للشركة "تبرز نتائج النصف الأول قوة أعمالنا الأساسية، مدعومة بعمق وتنوع قدراتنا، ونحن نعيد توجيه استثماراتنا ومواردنا من القطاعات الناضجة نحو مجالات النمو العالية الإمكانات، ونواصل التركيز على جودة التصنيع ودفع عجلة النمو المستدام".