"العربية للطيران" تسجل 415 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الثاني

الشارقة في 13 أغسطس / وام /أعلنت شركة العربية للطيران عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بارتفاع الطلب على السفر الجوي وتوسيع شبكة وجهاتها.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية قدرها 415 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض طفيف نسبته 3% مقارنةً بـ427 مليون درهم، تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 1.69 مليار درهم.

ونقلت الشركة خلال الربع الثاني أكثر من 5.1 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها التشغيلية، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بـ4.5 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ معدل إشغال المقاعد 85%، مسجلاً نمواً بنسبة 6%.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت أرباحاً صافية بلغت 770 مليون درهم، بنمو قدره 11% مقارنة بـ693 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% لتبلغ 3.44 مليار درهم.

وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 10.1 مليون مسافر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بزيادة قدرها 13%، فيما بلغ معدل إشغال المقاعد 84%.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران"، إن الأداء القوي خلال النصف الأول من العام يعكس فعالية نموذج الأعمال وقدرة الشركة على التكيف مع التحديات.

وخلال النصف الأول من عام 2025، أضافت الشركة طائرتين جديدتين إلى أسطولها، ليصل إجمالي عدد الطائرات إلى 83 طائرة من طرازي إيرباص A320 وA321، كما تستعد لاستلام أولى الطائرات ضمن طلبية مكونة من 120 طائرة من شركة إيرباص نهاية العام الجاري.

وفي الفترة نفسها، أضافت الشركة 13 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها في دولة الإمارات والمغرب ومصر وباكستان.