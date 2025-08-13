البارالمبية الوطنية تعلن المشاركة في بطولة العالم للرماية بالتشيك

استانا في 13 أغسطس/ وام/ أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية، المشاركة في بطولة العالم للرماية المقررة في التشيك، من 9 إلى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال 4 لاعبين، وهم سيف محمد هلال الحميري، ومحمد هاشل الحبسي، ومحمد علي الهاشمي، وأحمد أبوهليبة.

وأكد ذبيان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، إقامة معسكر إعداد خارجي للاعبين المشاركين في البطولة، من 25 أغسطس الجاري، حتى انطلاقة منافسات البطولة.

وشاركت اللجنة البارالمبية الوطنية بحضور المهيري في فعاليات المؤتمر الذي نظمته اللجنة البارالمبية الآسيوية الجمعية العمومية الثامنة، والذي استمر لمدة يومين واختتم أمس، في العاصمة الكازاخية أستانا، بمشاركة ممثلين عن مختلف اللجان الوطنية في القارة، وشهد جلسات نقاشية وعروضًا تقديمية من اللجان الدائمة للجنة البارالمبية الآسيوية.

كما تضمن المؤتمر استعراض الخطط الاستراتيجية في مجالات تطوير الألعاب والرياضة النسائية والطب الرياضي، إلى جانب عروض من الاتحادات الدولية حول سبل تطوير الرياضة البارالمبية في آسيا.

وتناولت الجلسات وضع خطط عمل للأعوام الأربعة المقبلة، بما يعزز من مكانة الرياضة البارالمبية على المستويين القاري والعالمي.