شباب الأهلي في التصنيف الأول لقرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

كوالامبور في 13 أغسطس/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، تصنيفات الأندية المشاركة في قرعة الموسم الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تقام يوم الجمعة المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووضع الاتحاد القاري فريق شباب الأهلي في التصنيف الأول لمنطقة غرب القارة بجانب كل من أندية الأهلي السعودي حامل اللقب، والسد القطري، وتراكتور الايراني، وناساف الأوزبكي، والشرطة العراقي.

وجاء في التصنيف الثاني كل من أندية الشارقة حامل لقب دوري أبطال آسيا 2، والوحدة، والاتحاد السعودي، والغرافة القطري، والهلال السعودي، بالإضافة إلى الدحيل القطري المتأهل من الدور التمهيدي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته بين 2 و11 مارس 2026، على أن تُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، حيث تلعب جميع المباريات من ربع النهائي وحتى النهائي بين 17 و25 أبريل 2026.