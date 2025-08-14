الإمارات تتضامن مع الرأس الأخضر وتعزّي في ضحايا الفيضانات

أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الرأس الأخضر، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في جزيرة ساو فيسينتي، وأسفرت عن مقتل وفقدان عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، ولحكومة جمهورية الرأس الأخضر ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.