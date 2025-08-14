"صحة أبوظبي" : "ملفّي" تسجل 3.5 مليار سجل طبي

أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ سجّلت منصة "ملفّي"، الرائدة في تبادل المعلومات الصحية في المنطقة، والمعنية بدعم الابتكار الطبي كإحدى المبادرات الإستراتيجية لدائرة الصحة - أبوظبي، والتي تديرها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية “ADHDS” التابعة لمجموعة “M42“، ثلاثة ونصف مليار سجل أو معاملة طبية، من بينها 12.7 مليون سجل طبي للمرضى في مختلف أنحاء الإمارة، لترسخ بذلك معياراً جديداً للابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

ويجسد الإنجاز مسيرة التطوير المستمرة للمنصة بوصفها منظومة عصرية متكاملة لتبادل المعلومات الصحية، تدعم الابتكار والتميّز في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وتسهم في الارتقاء بأساليب وصول الأطباء والمتخصصين إلى بيانات المرضى واستخدامها بكفاءة عالية.

وتغطي "ملفّي" حالياً ما يقارب جميع منشآت الرعاية الصحية في أبوظبي، حيث تدعم 53.476 مستخدماً مُصرحاً له، من بينهم الأطباء والممرضون وكوادر الرعاية الصحية، في 3.072 منشأة صحية على مستوى الإمارة.

وفي إطار توسيع قدراتها التقنية، أدرجت المنصة أكثر من 160 ألف تقرير في مجال الصيدلة الجينية، ما يتيح فهماً معمقاً لتأثير العوامل الجينية على استجابة المرضى للأدوية، ويساعد في تصميم خطط علاجية أكثر دقة، كما أضافت نتائج لاختبارات تشخيصية متقدمة في تخصصات محورية، تشمل الصحة النفسية، وطب العيون، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وتشخيص أمراض الجهاز التنفسي، لتزويد الأطباء برؤى أعمق تسهم في تحسين رعاية المرضى.

وتعزز "ملفّي" تطوراتها عبر ميزات مبتكرة، منها خدمة تبادل صور الأشعة التي تتيح للمستخدمين السريريين المخوّلين الوصول الفوري إلى صور الأشعة من أكثر من 60 منشأة طبية، إضافة إلى ملف مخاطر المريض المدعوم بالذكاء الاصطناعي، القادر على التنبؤ بمخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والحالات الحادة، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الطبية وتحقيق نتائج علاجية أفضل.

وتعكس هذه الخطوات مجتمعةً التزام منصة "ملفّي" بتمكين قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي من خلال بنية تحتية رقمية متطورة، تدعم الكفاءة، وتسرّع الإجراءات، وترتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، إن وصول منصة "ملفّي" إلى ثلاثة ونصف مليار سجلّ طبي يعد إنجازاً بالغ الأهمية يجسد التزام أبوظبي الراسخ ببناء منظومة رعاية صحية هي الأكثر ذكاءً وكفاءة على مستوى العالم، وتمكين أفراد المجتمع من التمتع بحياة صحية طويلة ومزدهرة.

وأكدت أن دمج الحلول المبتكرة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل علم الصيدلة الجيني والتحليلات التنبؤية، يسهم في استمرار التطورات التي تشهدها المنصة، بما يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من الاستفادة من أحدث الأدوات لتقديم رعاية استثنائية، وتعزيز كفاءة العمليات والمهام، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال الابتكار الصحي.

من جانبه أوضح كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصة حلول الصحة الرقمية في “M42” ، أن هذا الإنجاز يمثل دليلاً واضحاً على تضافر جهود مجتمع الرعاية الصحية في أبوظبي، والرؤية الحكيمة لدائرة الصحة – أبوظبي ، مشيرا إلى أن منصة "ملفّي" تنسجم مع رسالة “M42“ في تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، بربط معلومات المرضى بشكل آمن لتمكين اتخاذ قرارات مدروسة، والارتقاء بمعايير الرعاية الصحية.

وأضاف أن كل ميزة وخدمة جديدة يتم تقديمها تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الرعاية وضمان تحقيق أفضل النتائج لكل من المرضى ومقدمي الرعاية على حد سواء.

ومع بلوغ ثلاثة ونصف مليار سجلّ طبي حتى اليوم، تؤدي منصة "ملفّي" دوراً محورياً في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، وتوفير قاعدة بيانات قوية تدعم الأبحاث العلمية، بدءاً من التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى العلاجات المتطورة، فيما أنه مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في الإمارة، تواصل المنصة دعم نمو أبوظبي عبر تقديم حلول مبتكرة تعزز جودة الحياة الصحية، وتدعم المرضى ومقدمي الرعاية، وترسخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار في مجال الرعاية الصحية.