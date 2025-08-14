"واجب التطوعية" تحتفي بيوم المرأة الإماراتية ببرنامج أممي

أبوظبي في 14 أغسطس/وام/ احتفت جمعية واجب التطوعية، أمس، بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس الجاري، عبر تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة في قيادة الحركة التطوعية، وإطلاق برنامج تدريبي أممي يهدف إلى صقل مهارات المتطوعات ورفع كفاءتهن، وذلك في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تعقدها الجمعية مع المنظمات الدولية.

وقالت مريم الأحمدي، أمين السر وعضو مجلس إدارة الجمعية، إن المرأة الإماراتية تمثل مايسترو الحركة التطوعية، وكل متطوعة في "واجب" تمتلك سجلاً حافلاً بآلاف الساعات التطوعية التي تقدمها بروح العطاء والتكافل.

وكشفت عن اعتزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، تنفيذ برنامج تدريبي مخصص لمجموعة من متطوعات الجمعية، يركز على صقل مهارات القيادة وتعزيز أساليب العمل الجماعي الفعّال، بجانب الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستجابة المجتمعية والتطوع الإنساني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت بالدعم الكبير الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة، والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مؤكدة أن رعايتها المتواصلة مكّنت المرأة الإماراتية من تحقيق إنجازات جعلتها محط أنظار العالم.

وأضافت أن الجمعية تولي أهمية خاصة لبرامج التعليم الاستثنائي التي تعزز ثقافة العمل التطوعي بين الفتيات والنساء، خاصة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي.

وقالت إن الجمعية تحظى بدعم مستمر من معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الذي يحرص على إطلاق مبادرات ومشاريع تدعم مشاركة المرأة في التنمية المستدامة وتكرس قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية.

وأكدت أن يوم المرأة الإماراتية يشكل محطة وطنية للاحتفاء بعطاء المرأة في مختلف المجالات، وعلى رأسها العمل التطوعي الذي أصبح ركناً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة، معبرة عن فخرها بكل امرأة إماراتية تبذل جهدها لخدمة وطنها بإخلاص وحب.

