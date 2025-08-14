الدوريات الأوروبية تنطلق غدا

أبوظبي في 14 أغسطس/وام/ ينطلق غدا الموسم الجديد لـ 3 من أبرز الدوريات الأوروبية الكبرى هي الإنجليزي، والأسباني، والفرنسي، إذ يتطلع كل من ليفربول، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان أبطال الموسم الماضي على الترتيب للحفاظ على ألقابهم بعد فترة طويلة من الاستعدادات عقب انتهاء الموسم الماضي، إضافة إلى صفقات المير كاتو الصيفي التي دعمت صفوفهم.

ويفتتح ليفربول حامل لقب النسخة الماضية من الدوري الانجليزي مشواره بمواجهة بورنموث في ملعب انفيلد، وهي المباراة التي قد تشهد الظهور الأول للتعاقدات الجديدة للفريق وأبرزها كل من الألماني فلوريان فيرتز، و الفرنسي هوجو ايكتيكي، والهولندي جيريمي فريمبونج.

وتشهد الجولة الأولى من المسابقة مواجهات مهمة أبرزها مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون، وتشيلسي العائد من التتويج بكأس العالم للأندية مع كريستال بالاس، وتوتنهام مع بيرنلي، ومانشستر يونايتد مع أرسنال.

وفي الدوري الاسباني يفتتح برشلونة حامل اللقب مشواره بلقاء مايوركا يوم السبت المقبل، فيما تنطلق مواجهة الجولة غدا، وأبرزها لقاء جيرونا مع رايو فاليكانو، وفيا ريال مع ريال أوفييدو، ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا، وإسبانيول مع أتلتيكو مدريد.

وأبرم برشلونة حامل اللقب صفقتين حتى الآن استعدادا للموسم الجديد، وهم الحارس جوان جارسيا قادما من إسبانيول، وماركوس راشفورد قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ويدخل ريال مدريد غريمه التقليدي الموسم بقيادة فنية جديدة مع المدرب تشابي ألونسو، ومدعما بالعديد من الصفقات أبرزها ألكسندر أرنولد القادم من ليفربول، ودين هويسين القادم من بورنموث الإنجليزي.

وبالنسبة للدوري الفرنسي يدخل باريس سان جيرمان حامل اللقب، والمتوج أمس، بلقب كأس الأمم الأوروبية على حساب توتنهام الإنجليزي أمس، ومن قبله دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه مايو الماضي، والموسم الجديد ساعيا للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، ومواصلة مشواره بنخبة من اللاعبين الشباب، وعناصره الجديدة أبرزهم الحارسان لوكاس شيفالييه، ريناتو مارين والمدافع إيليا زابارني.

ويلتقي سان جيرمان في الجولة الافتتاحية مع فريق نانت الأحد المقبل، فيما تفتتح مواجهات الجولة غدا، بلقاء رين مع أولمبيك مارسيليا.

الجدير بالذكر أن كلا من الدوري الألماني سينطلق يوم 22 من أغسطس الجاري، فيما ينطلق الدوري الإيطالي في اليوم التالي.