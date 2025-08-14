مكتبة محمد بن راشد تشارك في مؤتمر عالمي بكازاخستان

دبي في 14 أغسطس /وام/ تشارك مكتبة محمد بن راشد للمرة الثانية في فعاليات الدورة الـ89 من المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات، الذي يقام في العاصمة الكازاخستانية أستانا، من 18 إلى 22 أغسطس الجاري .

وقال سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن المشاركة تمثل فرصة لتعزيز أطر التعاون الدولي واستعراض تجربة المكتبة كنموذج رائد في التحول الرقمي والشمول المعرفي من خلال حلول مبتكرة تمزج بين التكنولوجيا واحتياجات المجتمع لضمان وصول جميع الفئات إلى المعرفة بسهولة وفعالية .

ويلقي فريق المكتبة على هامش المشاركة الضوء قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر التي تقام في أكتوبر 2025 تحت شعار مستقبل صناعة النشر، بمشاركة نخبة من صانعي القرار والناشرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

كما يقدم لمحة عن مبادرات نوعية منها عالم بلغتك لترجمة الكتب إلى لغات متعددة وإزالة الحواجز الثقافية، ومبادرة عالم يقرأ التي وصلت إلى أكثر من ربع مليون طالب في مدارس الدولة، إضافة إلى عرض أحدث تقنيات وخدمات المكتبة .