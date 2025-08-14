826.8 مليون درهم إيرادات "سيراميك رأس الخيمة"في الربع الثاني

رأس الخيمة في 14 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة عن تحقيق إيرادات بقيمة 826.8 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 6.4% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 2.9% لتصل إلى 1.6 مليار درهم.

وأرجعت الشركة هذا الأداء إلى قوة الطلب في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الإدارة الفعّالة للتكاليف.

وسجل قطاع البلاط نمواً بنسبة 10.2% ليصل إلى 474.3 مليون درهم، بينما ارتفعت إيرادات الأدوات الصحية بنسبة 3.6%. وانخفضت إيرادات أدوات المائدة بنسبة 7.9% رغم تحسن هامش الربح، بفضل التركيز على قطاع الضيافة الفاخرة، أما الخلاطات فسجلت نمواً بنسبة 11.7%، نتيجة أداء قوي في أوروبا والسعودية وأفريقيا.

وفي السوق الإماراتي، ارتفعت إيرادات البلاط والأدوات الصحية بنسبة 26.4% لتصل إلى 242.9 مليون درهم.

في المقابل، انخفضت الإيرادات في السعودية بنسبة 11.4%، وفي أوروبا بنسبة 3.2% .

كما حققت الشركة نموا معتدلا في الهند (2.0%) وقويا في بنغلاديش (9.4%) والشرق الأوسط (33.4%)، خصوصا في البحرين والعراق والأردن.

وقال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة إن النتائج تعكس مرونة الشركة وإستراتيجيتها المتنوعة و استمرار الابتكار وتحديث مرافق الإنتاج بما يعزز التنافسية والكفاءة.