"طرق دبي" تطلق برنامج الابتعاث الأكاديمي للعام الدراسي 2025 – 2026

دبي في 14 أغسطس / وام / أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، برنامج الابتعاث الأكاديمي للعام الدراسي 2025 – 2026. و تم اختيار 20 مرشحاً للدراسة داخل الدولة في تخصصات متنوعة تخدم خطط الهيئة التشغيلية والخدمية.

ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية الهيئة لدعم الكفاءات الوطنية وتحقيق مستهدفات التوطين، من خلال تعريف الطلبة بالمسارات الوظيفية المتاحة بعد التخرج وتمكينهم من المساهمة في مشاريع الهيئة الاستراتيجية.

وسيحصل المستفيدون على منح دراسية في جامعات مثل الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة دبي، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، في تخصصات تشمل الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الأنظمة الذكية، وعلوم وهندسة الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وأنظمة المعلومات وتحليلات الأعمال، والميكاترونكس، والروبوتات، وغيرها.

ويعد البرنامج أحد المبادرات السنوية المميزة للهيئة، حيث يتم ابتعاث ما بين 10 إلى 20 طالباً سنوياً، بهدف رفد الهيئة بكوادر وطنية قادرة على تقديم حلول مبتكرة تدعم تطور قطاع النقل والبنية التحتية في الإمارة.