أنشطة متنوعة لـ"عجمان لذوي الإعاقة" في صيف2025

عجمان في 14 أغسطس/ وام/ يشهد نادي عجمان لذوي الإعاقة زخما خلال هذا الصيف ما بين أنشطة ترفيهية وثقافية.

و ينظم النادي في هذا الصدد معسكر "هِمّة" بالتعاون مع حكومة عجمان، والأولمبياد الخاص الإماراتي، وأكاديمية “Jam” للألعاب الرياضية، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات، ويستمر لمدة خمسة أسابيع حافلة بالأنشطة الرياضية المتنوعة التي تراعي تنوع الإعاقات.

تشمل فعاليات المعسكر رياضات مثل اللياقة البدنية والريشة الطائرة وكرة القدم وتنس الطاولة وكرة السلة وسط أجواء من الدعم الأسري وروح الفريق ما يعزز من ثقة المشاركين في قدراتهم.

ويقدم النادي طوال العام برامج متكاملة تشمل رياضات متخصصة مثل كرة الهدف للمكفوفين وكرة القدم للصم وذوي الإعاقات الذهنية وكرة السلة على الكراسي المتحركة إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية متعددة.

ويضم النادي أكثر من 400 منتسب من مختلف الإمارات، ويوفر خدمة النقل المجاني لجميعهم، مما يسهل مشاركتهم ويعكس حرص الإدارة على إزالة العقبات أمام أصحاب الهمم.

وأكد سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الأنشطة الصيفية جزء من رسالة النادي المستمرة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مشددا على أهمية توفير بيئة محفزة تعزز من إمكاناتهم.

من جانبه أشار يوسف سعيد الشامسي، المدير العام للنادي، إلى أن المعسكر يشكل فرصة لصقل المواهب وتنمية المهارات في بيئة شاملة وآمنة.