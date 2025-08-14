تداولات عقارية في الشارقة بلغت 7.5 مليار درهم خلال يوليو

الشارقة في 14 أغسطس/ وام / حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال شهر يوليو 2025، أعلى قيمة تداولات شهرية منذ بداية العام، بلغت 7.5 مليار درهم، بحسب تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الشهر بلغ 11,377 معاملة، منها 1,503 معاملات بيع، غطّت مساحة إجمالية تجاوزت 23.2 مليون قدم مربعة، توزعت على 114 منطقة مختلفة داخل الإمارة، وشملت أراض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

كما تم تسجيل 593 معاملة رهن عقاري بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار درهم، و1,134 عقداً مبدئياً، إلى جانب إصدار 4,682 معاملة سند ملكية و3,465 معاملة إفادة عن الأملاك.

وأشار التقرير إلى أن منطقة "عرقوب الصناعية" شهدت أعلى صفقة بيع خلال شهر يوليو بقيمة 251.8 مليون درهم، بينما سجلت منطقة "الممزر" أعلى قيمة رهن عقاري بقيمة بلغت 135 مليون درهم.

وفيما يتعلق بعدد معاملات البيع، تصدرت منطقة "السحمة" القائمة بـ 206 معاملات، تلتها "مويلح التجارية" بـ 200 معاملة، ثم "تلال" بـ 186 معاملة، و"المطرق" بـ 155 معاملة.

أما من حيث حجم التداول النقدي، فقد جاءت منطقة "تلال" في الصدارة بإجمالي 467.9 مليون درهم، تلتها "مويلح التجارية" بـ 340.8 مليون درهم، ثم "الصجعة الصناعية" بـ 318.3 مليون درهم، و"عرقوب الصناعية" بـ 316.7 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 134 معاملة، تركزت في "الصناعية 1" بـ 31 معاملة، بينما سجلت منطقة "البليدة" أعلى حجم تداول بقيمة 60.2 مليون درهم.

وفي مدينة خورفكان، تم تنفيذ 13 معاملة بيع، تصدرتها "حي الحراي الصناعية"، في حين سجلت منطقة "حي الزبارة" أعلى قيمة تداول بـ 1.5 مليون درهم كما شهدت مدينة كلباء 16 معاملة بيع، سجلت منطقة "البحائص" منها 4 معاملات وكانت الأعلى تداولاً بـ 3.3 مليون درهم.

وأكد التقرير أن الأداء المسجل خلال يوليو، يعكس تنامي الثقة في السوق العقاري بالإمارة، مدعوماً باستقرار البيئة الاستثمارية، وتكامل البنية التحتية، وتنوع الخيارات العقارية المتاحة.