كهرباء الشارقة تطلق النسخة المطورة من المساعد الافتراضي "نفاع"

الشارقة في 14 أغسطس/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إطلاق النسخة المطوّرة من المساعد الافتراضي "نفاع"، ضمن إستراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأوضح الدكتور حسين العسكر، مدير إدارة خدمة المشتركين، أن "نفاع" يتيح تنفيذ نحو 90% من خدمات إدارة المشتركين رقمياً، من خلال أكثر من 40 خدمة رئيسية، يتم تنفيذ العديد منها بشكل آلي بالكامل، ما يعزز كفاءة الخدمة ويرفع من مستوى رضا المتعاملين.

ويعتمد "نفاع" على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والأتمتة الروبوتية (RPA)، لتقديم خدمات مثل الاستعلام عن الفواتير، الدفع، وفتح أو إغلاق الحسابات، وتقديم وتتبع الطلبات، والتعامل مع بلاغات الطوارئ على مدار الساعة ومن أي مكان.

وأشار إلى أن تطوير "نفاع" أسهم في حصول الهيئة على عدة جوائز دولية وإقليمية، من أبرزها جائزة أفضل تحول رقمي في مهرجان GovInsider للابتكار الحكومي في سنغافورة، وجائزة التميز في خدمة المتعاملين على مستوى دول مجلس التعاون.

من جانبه، أوضح خالد ذياب، استشاري إدارة خدمة المشتركين، أن دمج "نفاع" مع أنظمة الهيئة الداخلية ساهم في أتمتة العديد من العمليات وتقليص زمن إنجازها، حيث بات من الممكن تنفيذ خدمة تقسيط الفواتير خلال 60 ثانية فقط.

وأكد أن "نفاع" يمثل نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الذكية ويعكس توجه الهيئة نحو التميز الرقمي على مستوى الدولة والمنطقة.