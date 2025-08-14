شرطة أبوظبي تنفذ برامج توعوية ضمن "موسم القيظ"

أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، برامج توعوية مرورية خلال مشاركتها في فعاليات “موسم القيظ”، التي أقيمت في ساحة الرحبة ومركز التواجد البلدي في الشهامة، بمشاركة فريق "دورية السعادة".

وأكد العميد الدكتور عبدالله يوسف السويدي، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية، أن المشاركة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتعزيز الثقافة المرورية والحد من الحوادث، من خلال رفع الوعي بمبادئ السلامة على الطرق لكافة فئات المجتمع.

وتضمنت البرامج توعية الجمهور باستخدام حزام الأمان، واتباع إجراءات السلامة عند تعطل المركبة، ومخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب إرشادات لعبور المشاة، وضرورة ترك مسافة أمان، وتوعية مستخدمي الدراجات بارتداء الخوذة واستخدام الإضاءة.