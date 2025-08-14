شرطة دبي تُطلق مبادرة "التزامكم سعادة"

دبي في 14 أغسطس/ وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة "التزامكم سعادة" السنوية، بالتزامن مع انطلاق دوري أدنوك للمحترفين يوم السبت 16 أغسطس الجاري، بهدف توعية الجمهور الرياضي بالالتزامات الواردة في الفصلين الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، مسؤول المبادرة، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار حرص شرطة دبي على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في المنشآت الرياضية، بما يعكس الرؤية الحضارية للدولة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وحث الجمهور على الالتزام بتعليمات الدخول والخروج من الملاعب، واتباع إجراءات السلامة، والتشجيع بروح رياضية.

وأوضح الكتبي أن القانون حدد التزامات الجمهور، ومنها عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية بدون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة المواد الممنوعة أو الخطرة، والالتزام باشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه، ووجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.

وأشار إلى أن مخالفة هذه الالتزامات قد تُعرّض مرتكبها لعقوبات قانونية، تتراوح بين الحبس لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية من 5,000 إلى 30,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى أن العقوبات تصل في بعض الحالات إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم، بحق من يرتكب أعمال عنف، أو يرمي مواد أو سوائل باتجاه الجمهور أو الملعب، أو يستخدم ألفاظاً أو إشارات بذيئة أو عنصرية، أو يستغل الملعب لأغراض سياسية.