حاكم الشارقة والشيوخ يقدمون واجب العزاء في وفاة مريم بنت سلطان القاسمي

الشارقة في 14 أغسطس/ وام/ قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الجرينة بالشارقة، عن صادق تعازيهم ومواساتهم الخالصة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما قدم واجب العزاء بجانب سموهم كل من: الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.