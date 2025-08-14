‎ "سفراء السنع الإماراتي" بعجمان يختتم فعالياته

عجمان في 14 أغسطس /وام/ اختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، فعاليات برنامج "سفراء السنع الإماراتي"، الذي نظم ضمن النسخة السادسة من البرنامج الصيفي الحكومي "صيفنا سعادة"، من 11 إلى 13 أغسطس 2025، في استوديوهات عجمان الخاصة، واستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 17 عاماً.

وأكدت حمدة آل معين، رئيسة فريق السعادة والفعاليات بالدائرة، أن البرنامج مثل منصة حيوية لتعريف المشاركين بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بهويتهم الوطنية.

واختتمت الفعاليات بتكريم المشاركين والضيوف تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح البرنامج، الذي يجسّد رؤية الدائرة في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وترسيخ القيم الوطنية في نفوس الأجيال المتعاقبة.