بلدية دبي تنفذ 25 ألف زيارة ميدانية خلال النصف الأول

دبي في 14 أغسطس/ وام/ نفذت بلدية دبي أكثر من 25 ألف زيارة ميدانية للتدقيق الإنشائي خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، استهدفت من خلالها أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تجاوزت 36 مليون متر مربع، ما يعكس نمواً بنسبة 11% في المشاريع الإنشائية.

كما أصدرت البلدية 1,669 شهادة إنجاز بزيادة 30% عن العام الماضي، منها 1,484 فيلا، و74 مبنى متعدد الطوابق، و60 مبنى صناعياً، مضيفة ما يقارب 2 مليون متر مربع من المساحات السكنية والتجارية والصناعية.

وبلغت نسبة الالتزام بالقوانين والأنظمة 96%، في حين تجاوزت كمية الخرسانة الخضراء المستخدمة 1.5 مليون متر مكعب. وتم تدوير ونقل 16.4 مليون متر مكعب من التربة، وإصدار 4,222 تصريح نقل وتوريد رمال، إضافة إلى الموافقة على 1,126 طلباً للحصول على رمال مجانية دعماً لبناء مساكن المواطنين.

وأكدت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن البلدية تولي أهمية كبيرة للرقابة الهندسية الدقيقة على أنشطة البناء، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يسهم في توفير بيئة بناء آمنة ومستدامة، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.