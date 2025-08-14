دبي تحتضن نزالين على "لقب العالم" في الفنون القتالية المختلطة

دبي في 14 أغسطس/وام/ أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، تنظيم نزالين على لقبي العالم في الوزن الخفيف وخفيف الثقيل، ضمن بطولات "سلسلة الأبطال" الطريق إلى دبي"، 3 أكتوبر المقبل.

ويقام الحدث بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في إطار سلسلة "الطريق إلى دبي" التي أطلقتها الرابطة في نوفمبر 2024، ويعد محطة تمهيدية للنهائي الكبير المقرر في يناير المقبل، في ختام سلسلة "الطريق إلى دبي".

ويلتقي في نزال لقب العالم في الوزن الخفيف، الداغستاني عثمان نور محمدوف، والإيرلندي بول هيوز، بينما يجمع النزال الثاني على لقب وزن خفيف الثقيل بين الأمريكي كوري أندرسون والتركماني دولت ياغشيمرادوف.

وتتضمن البطاقة القتالية مواجهة في الوزن الثقيل بين الإيراني بويا رحماني، والتونسي سليم طرابلسي، بالإضافة إلى نزالين في وزن 165 رطلاً بين زوبيرا توخوغوف، وأرتم بولوف، والمصري عمر الدفراوي، وبطل أوروبا الألباني فلوريم زنديلي في الوزن المتوسط.

وأكد جون مارتن، الرئيس التنفيذي للرابطة، أن البطولة المرتقبة تمثل إحدى أبرز محطات الموسم وتأتي تتويجاً للشراكة الناجحة مع دبي، واستقطاب النزالات العالمية، وتقديم فعاليات استثنائية تجمع نخبة المقاتلين.