تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني

بروكسل في 14 أغسطس/وام/ سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً فصلياً بنسبة0.1% في الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو الماضيين، مقابل نمو نسبته 0.2% في اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل وذلك وفق بيانات رسمية جديدة ما يعكس تباطؤا مقارنة بالربع الأول الذي حقق فيه الاتحاد نمواً قدره 0.5% ومنطقة اليورو 0.6%.

وعلى أساس سنوي، بلغ نمو منطقة اليورو في الربع الثاني 1.4% مقابل 1.5% للاتحاد الأوروبي.

وقادت إسبانيا الأداء على مستوى الدول منفردة والتي سجل اقتصادها نمواً بـ0.7%، فيما ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 0.1% في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع السابق، بعد أن شهدت زيادة في التوظيف بنسبة 0.2% في منطقة اليورو واستقراراً في الاتحاد خلال الربع الأول.

وعدلت بعض البنوك الاستثمارية الكبرى منها "غولدمان ساكس" توقعاتها ورجحت انتهاء دورة التيسير الحالية للمركزي الأوروبي، مع بقاء أسعار الفائدة عند مستوى 2% في المستقبل المنظور، رغم استمرار المخاطر التجارية التي قد تؤثر على النمو والتضخم.

مق/زي