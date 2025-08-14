بدء مزادات الصقور بعد غد قبيل انطلاق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي في 14 أغسطس / وام / تنطلق بعد غد “السبت” مزادات الصقور وذلك قبيل بدء فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري إلى 7 سبتمبر المقبل.

وتواصل مجموعة “أدنيك” بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، جهودها للارتقاء بتجربة مزادات الصقور، استنادا إلى النجاح اللافت الذي حققته الدورة السابقة، والذي رسخ مكانة المزادات كأحد أبرز الفعاليات التراثية في المنطقة.

وتتضمن نسخة هذا العام برنامجا موسعا يشمل ثمانية مزادات حضورية، إضافة إلى مزاد إلكتروني يبدأ مع انطلاق فعاليات المعرض ويستمر طوال أيامه، إلى جانب خيارات التسجيل الحضوري والإلكتروني، بما يتيح عرض نخبة الصقور المتميزة من حيث جمالها ومهاراتها في القنص، والممثلة لأبرز المزارع المحلية والعالمية.

يهدف هذا التطوير إلى تلبية تطلعات المهتمين والهواة على حدّ سواء، ويعكس المستوى المتقدّم الذي وصل إليه هذا الحدث بوصفه منصة تراثية تجمع بين الأصالة والتجديد في عالم الصقارة.

وتشهد نسخة هذا العام توسعا كبيرا في مزادات الصقور، إذ سيتم تقييم أكثر من ألف صقر من مزارع محلية ودولية، من قبل لجنة متخصصة من الخبراء، على أن يتم اختيار نخبة منها للمشاركة في مزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه المزادات كبار المزايدين المحليين والدوليين، لتكون من أبرز المزادات التراثية الرائدة وأكثرها شهرة لهذا العام، بما تعكسه من تنافسية عالية ومستوى تنظيمي متقدّم ومعايير عالمية في اختيار الصقور المشاركة.

وتنطلق أربعة مزادات من أصل ثمانية قبيل فعاليات المعرض، وذلك أيام 16 و17 و23 و24 أغسطس، مما يمنح المشاركين من مختلف أنحاء العالم فرصة فريدة للمزايدة على الصقور المتميزة، في أجواء تنافسية تجمع بين الحماسة والإرث العريق لرياضة الصيد بالصقور.

وتقام المزادات الأربعة المتبقية ضمن فعاليات المعرض وذلك بمركز أدنيك – أبوظبي، وذلك أيام 30 و31 أغسطس، و6 و7 سبتمبر وسيحظى الحضور بفرصة التنافس المباشر على اقتناء أفضل الصقور، وسط أجواء حماسية تجمع عشّاق الصيد والفروسية من مختلف أنحاء العالم.

ويبدأ استقبال الزوار من الساعة 8:00 صباحا وحتى 7:30 مساء لإتمام إجراءات التسجيل والاطلاع على الصقور المعروضة، بينما يبدأ المزاد الفعلي في تمام الساعة 7:30 مساء.

وحرصت مجموعة "أدنيك" على تسهيل عملية التسجيل عبر توفير منصات رقمية لسهولة الوصول، إذ يمكن للمشاركين الدخول إلى الموقع الإلكتروني وفتح حساب برفع الوثائق المطلوبة ودفع الوديعة الأمنية القابلة للاسترجاع، ومن ثم البدء بالمزايدة.

وإلى جانب المزادات الحضورية الثمانية، سيتم إطلاق منصة إلكترونية آمنة لتنظيم مزادات إلكترونية للصقور، تتيح مشاركة المزايدين من داخل الدولة وخارجها، مع عرض معلومات تفصيلية عن كل صقر لضمان أقصى درجات الشفافية.

وسيتم عرض الصقور المميزة المصنفة يوميا، مع توفير بيانات دقيقة عنها، بما يعزز ثقة المشاركين، سواء من المبتدئين أو المحترفين في مجال الصقارة.

وستتولى اللجنة المنظمة فحص سلامة جميع الصقور المشاركة وفق أحدث المعايير المعتمدة للتحقق من حالتها الصحية.

يأتي هذا النهج المتكامل في إطار تعزيز مصداقية المزاد والحفاظ على الإرث الثقافي العريق الذي تمثله رياضة الصيد بالصقور، إذ وضعت اللجنة معايير دقيقة لتقييم الطيور، تشمل الوزن، اللون، والقياسات التفصيلية لكل صقر.

وتجسد مزادات الصقور في المعرض نموذجا فريدا يجمع بين الأصالة والاحترافية، فيما يواصل المعرض ترسيخ مكانته منصة رائدة في عالم الصقارة على مستوى المنطقة، تستقطب المهتمين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 إلى دعم مزارع الصقور وتشجيعها في مجالات البيع والشراء والتكاثر، إلى جانب تعزيز الابتكار وتبني الممارسات المستدامة ويوفر منصة متكاملة للتواصل وتبادل الخبرات بين الخبراء العالميين والعارضين وهواة الصقارة.