انطلاق النسخة الأولى من منافسة "صياد الحمرية" بمشاركة شبابية واعدة

الشارقة في 14 أغسطس /وام/ انطلقت أمس فعاليات النسخة الأولى من منافسة "صياد الحمرية"، التي تنظمها جمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك وتستمر حتى 16 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 شاباً من الفئة العمرية بين 13 و18 عاماً.

واستهلت المنافسة فعالياتها بورشة توعوية متخصصة حول الوقاية من الحرائق وطرق التعامل مع حالات الطوارئ، نظمت بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، وذلك بحضور العميد سعيد السويدي نائب مدير عام الهيئة، وجمال الشامسي رئيس جمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك، وحارب المهيري رئيس اللجنة المنظمة للمنافسة.

وأشاد العميد سعيد السويدي بجهود الجمعية في تأهيل الصيادين الناشئين ورفع مستوى الوعي الوقائي لديهم، مشدداً على أهمية تعزيز ثقافة السلامة العامة، لاسيما في بيئات العمل البحرية، ومؤكداً استعداد الهيئة لدعم هذه المبادرات وتقديم الخبرات اللازمة لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستجابة في حالات الطوارئ.

من جانبه، أوضح جمال الشامسي أن منافسة "صياد الحمرية" تهدف إلى استقطاب شباب المنطقة وتطوير مهاراتهم في مجال الصيد البحري، من خلال برنامج تدريبي وتنافسي شامل، يشرف عليه نخبة من الصيادين وأصحاب الخبرة في هذا المجال، بهدف منح المشاركين فرصة التنافس على لقب "صياد الحمرية".

بدوره، أكد حارب المهيري أن اليوم الأول من المنافسة تضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية، إلى جانب برنامج تدريبي متكامل حول قواعد الإنقاذ البحري وأساليب التعامل مع الحرائق، مما يعزز جاهزية المشاركين ويؤهلهم للتعامل مع مختلف الظروف في بيئة الصيد البحري.