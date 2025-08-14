أمير قطر يمنح سفير الإمارات "وسام الوجبة"

الدوحة في 14 أغسطس/وام/ منح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر“وسام الوجبة” تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة لدى الدوحة.

وتمنى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لسعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان خلال استقباله في مكتبه بالديوان الأميري اليوم “الخميس” دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما لقيه من دعم ومساندة أسهمت في نجاح مهامه الدبلوماسية، وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.