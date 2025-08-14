"حكماء المسلمين" يدين بشدة التصريحات الإسرائيلية بشأن "إسرائيل الكبرى"

أبوظبي في 14 أغسطس / وام / أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدّة تصريحات رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو؛ بشأن ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، وما تحمله من أطماع استعمارية.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم رفضه القاطع لمثل هذه التصريحات التي تمثل خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وتتنافى مع احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتقوض جهود إحلال السلام، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل بشكل عاجل وفوري من أجل التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ورفض سياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.