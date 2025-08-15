"نادي الشارقة" يتصدر بطولة "الإمارات للشطرنج" في دبي

دبي في 15 أغسطس/ وام/ تصدر نادي الشارقة للشطرنج قمة بطولة الإمارات الفردية للمراحل السنية المفتوحة والإناث تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، والتي نظمها اتحاد اللعبة في نادي دبي للشطرنج بمشاركة 160 لاعبا ولاعبة، إذ أحرز لاعبوه ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات.

وجاء نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثاني برصيد ذهبيتين وفضية واحدة وست برونزيات، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث برصيد ذهبيتين وبرونزيتين، ثم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة الرابع برصيد ذهبيتين وبرونزية واحدة، ونادي دبي للشطرنج ذهبية واحدة وأربع فضيات، والفجيرة للشطرنج برصيد قضيتين وبرونزية واحدة.

حضر الجولة الأخيرة وحفل الختام والتتويج، عبدالكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، وعدد من الشخصيات والمدربين والإداريين بالأندية.

وأسفرت النتائج عن فوز غيث سعيد النعيمي لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالميدالية الذهبية لفئة تحت 20 سنة، وحصل محمد سعيد الليلي لاعب نادي الفجيرة على الميدالية الفضية، وخليفة خالد لاعب نادي الفجيرة الميدالية البرونزية.

وفازت عنود عيسى ، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالميدالية الذهبية في الفئة نفسها للإناث ، فيما فازت أحلام راشد من نادي دبي للشطرنج بالميدالية الفضية، وزينب درويش المعمري نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالبرونزية.

وأحرز حمدان عيسى البلوشي لاعب نادي دبي للشطرنج الميدالية الذهبية للفئة المفتوحة تحت 18 سنة، وحصل سعود جابر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على الفضية، وحمدان إدريس الحامد نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على البرونزية.

وفازت ميرة عبدالعزيز لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالميدالية الذهبية ، في الفئة نفسها للإناث، ونالت زميلتها في النادي نفسه لؤلؤة خليفة الحمادي على الميدالية الفضية، ونور محمود الخوري في النادي نفسه على الميدالية البرونزية.

وفاز راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالميدالية الذهبية للفئة المفتوحة تحت 16 سنة، وزميله حمد شعيب الكاف بالميدالية الفضية، وراشد أبوبكر الحميري لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالميدالية البرونزية.

وفازت موزة ناصر الشامسي لاعبة نادي العين والألعاب الذهنية بالميدالية الذهبية، في الفئة نفسها للإناث، وشما خلفان السويدي لاعبة نادي دبي للشطرنج بالفضية، وفاطمة محمد راشد لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالبرونزية.

كما أحرز سلطان جابر الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الميدالية الذهبية للفئة المفتوحة تحت 14 سنة، وحصل عامر سعيد الليلي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج على الفضية، وفهد عبدالعزيز آل علي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على البرونزية.

وفي الفئة نفسها للإناث، فازت عهود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالذهبية، وجاءت ميرة صقر المري لاعبة نادي دبي للشطرنج في المركز الثاني، والريم الحمادي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث.

وتصدر صقر عيسى خميس لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج المركز الأول للفئة المفتوحة تحت 12 سنة، وجاء زميله سلطان المهيري في المركز الثاني، وثالثا أحمد يونس الخميري لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وفازت مريم خليفة القبيسي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية ، في الفئة نفسها للإناث، وذهبت الفضية إلى آمنة صقر المري لاعبة نادي دبي للشطرنج، تلتها روضة غالب العفيفي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث.