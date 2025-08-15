الإمارات تشارك غدا في السباق الرئيسي لزوارق الفورمولا 4 بالنرويج

أوسلو في 15 أغسطس/ وام/ تشارك المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز، غدا “السبت” في السباق الرئيسي لبطولة "إسكندنافيا الدولية" لزوارق الفورمولا4، التي تقام في النرويج وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين.

وتشهد البطولة، التي تعد محطة بارزة في رزنامة سباقات الفورمولا 4 البحرية بأوروبا، اليوم إقامة سباقات التجارب الرسمية، والتصفيات، وصولاً إلى السباق الرئيسي غدا.

وأكدت المتسابقة علياء عبدالسلام أنها خاضت مراحل متدرجة من الإعداد للبطولة، لافتة إلى الدعم الكبير من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية للمتسابقين، والرعاية التي تحظى بها من "مبادلة"، ومجموعة "نيرفانا القابضة".