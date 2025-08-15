انطلاق فعاليات ألعاب الروبوتات البشرية العالمية في بكين

بكين في 15 أغسطس/ وام/ انطلقت، أمس “الخميس” في العاصمة الصينية بكين، فعاليات ألعاب الروبوتات البشرية العالمية 2025، بمشاركة 280 فريقا من 16 دولة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، وذلك للتنافس في 26 فعالية رياضية ومهارية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري، في الساحة الوطنية للتزلج السريع.

وذكرت قناة الصين المركزية، أن المنافسات تشمل مجموعة متنوعة من الرياضات والمهام المتقدمة، مثل سباقات الجري، والقفز الطويل، والتمارين الحرة، وكرة القدم، إلى جانب تحديات تقنية تتطلب مهارات دقيقة، مثل نقل المواد، وفرز الأدوية، والتنظيف في بيئات محاكاة.

وتأتي استضافة البطولة بعد أيام من انطلاق مؤتمر الروبوتات العالمي 2025، الذي افتُتح يوم 8 أغسطس الجاري تحت شعار: "جعل الروبوتات أكثر ذكاءً، وجعل الذكاء المتجسد أكثر تطوراً".

