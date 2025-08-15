نادي عجمان لذوي الإعاقة يختتم معسكر “همة الصيفي "

عجمان في 15 أغسطس/ وام/ اختتم نادي عجمان لذوي الإعاقة، أمس، فعاليات معسكر “همة الصيفي " الذي استمرّ خمسة أسابيع، ونظمه بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي وأكاديمية جام للألعاب الرياضية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان بنسخته السادسة "صيفنا سعادة" الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

حضر حفل الختام، الذي عقد في قاعة الألعاب الرئيسية بالنادي، سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس إدارة النادي، ويوسف سعيد الشامسي مدير عام النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والشركاء والداعمين وأولياء أمور الطلبة المشاركين في المعسكر بجانب حضور جماهيري كبير.

وثمن مسؤولو النادي وشركاؤه رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مثمّنين جهود سموهما في تمكين أصحاب الهمم ودعم مسيرتهم الرياضية والمجتمعية.

من جهته قال سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي، إن معسكر "همة" يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الرياضية والمجتمعية في الدولة، ويؤكد التزام الشركاء بتوفير بيئة رياضية شاملة تدعم تطلعات أصحاب الهمم نحو المشاركة الفاعلة والتميز.

وقدم الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة التي تؤمن برسالة النادي في تمكين هذه الفئة الغالية من المجتمع، وتمكنهم من تعزيز دورهم في التنمية وتحقيق الإنجازات في جميع المجالات.

من جانبه قال يوسف سعيد الشامسي، إن معسكر “همة” لم يكن مجرد برنامج صيفي بل كان منصة لبناء مهارات جديدة وتعزيز الثقة بالنفس وترسيخ قيم العمل الجماعي.

وأوضح أن المعسكر شهد عقد ورش عمل تدريبية متنوعة لتطوير المهارات الرياضية للمشاركين، وشكل فرصة جيدة لعقد اجتماعات فنية جمعت إدارة النادي والإدارة الرياضية مع ممثلي الأولمبياد الخاص والأكاديمية بهدف التخطيط وتوحيد الرؤى وتنفيذ برامج تدريبية بإشراف مدربين متخصصين.

وتم تكريم الشركاء الإستراتيجيين والجهات الداعمة، والمدربين وأبطال النادي من أصحاب الهمم الذين حققوا أفضل النتائج الرياضية خلال الموسم.