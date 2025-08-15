"الصحة العالمية" : 4332 حالة وفاة 390 ألف إصابة بالكوليرا في31 دولة هذا العام

جنيف في 15 أغسطس / وام / حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع العالمي للكوليرا مستمر فى التدهور ، بسبب الصراعات والفقر ، مبينة انه تم الإبلاغ عن أكثر من 390 ألف إصابة و 4332 حالة وفاة بالمرض في 31 دولة هذا العام .

و لفتت كاثرين ألبيرتى المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الكوليرا إلى ان هذه الأرقام أقل من الواقع وهى تعكس فشلا جماعيا برغم ان الكوليرا يعتبر مرضا قابلا للوقاية والعلاج بسهولة .

واشارت في إحاطة صحفية اليوم فى جنيف ، إلى ان منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق خاص ازاء الكوليرا في السودان وتشاد وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان واليمن حيث يغذى الصراع انتشار المرض في جميع هذه البلدان .

وأوضحت مسؤولة منظمة الصحة ان مجموعة التنسيق الدولية لتنسيق اللقاحات تلقت منذ يناير الماضي طلبات من 12 دولة أي ثلاثة أضعاف العدد مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ،و أنه خصص بالفعل هذا العام أكثر من 40 مليون جرعة مقارنةً بـ 35 مليون جرعة خصصت لكامل العام الماضي ، منوهة بأن أكثرمن 85% من الجرعات المعتمدة هذا العام مخصصة للدول التي تواجه أزمات انسانية واستحوذت السودان على الحصة الأكبر .