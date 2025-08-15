الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يجرى قرعة دوري النخبة والأبطال 2

كوالالمبور في 15 أغسطس/ وام/ أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2 اليوم في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

تقام منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة 24 فريقا وتنطلق في 15 سبتمبر المقبل، ويمثل الكرة الإماراتية في هذه النسخة 3 فرق هي الشارقة، وشباب الأهلي، والوحدة فيما يمثلها في دوري أبطال آسيا 2 فريق الوصل.

وبالنسبة لدوري أبطال آسيا للنخبة ( الغرب) في مرحلة الدوري يلتقي الشارقة على ملعبه مع الهلال السعودي ، وناساف الأوزبكي، وتراكتور سازي الإيراني ، والغرافة القطري، وخارج ملعبه مع السد، والدحيل القطريين، والأهلي والاتحاد السعوديين.

ويلتقي شباب الأهلي على ملعبه مع كل من الهلال السعودي، وتراكتور سازي الإيراني، وناساف الأوزبكي، والغرافة القطري في حين يحل ضيفا خارج ملعبه على كل من الأهلي، والاتحاد السعوديين، والسد، والدحيل القطريين.

وبالنسبة لفريق الوحدة فيلتقي على ملعبه مع كل من السد والدحيل، والأهلي والاتحاد، وخارج ملعبه مع تراكتور سازي، وناساف، والهلال، والغرافة.

وفيما يتعلق بدوري أبطال آسيا 2، فقد تم تقسيم الفرق الـ32، بواقع 16 فريقاً من منطقة الشرق و16 من منطقة الغرب، إلى 8 مجموعات، على أن تنطلق المنافسات 16 سبتمبر المقبل.

وأسفرت القرعة لمنطقة الغرب عن وقوع نادي الوصل في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلا من الاستقلال الإيراني والمحرق البحريني والوحدات الأردني، في حين ضمت المجموعة الثانية كلا من الأهلي القطري وأنديجون الأوزبكي، وأركاداغ التركماني.

ويتواجد بالمجموعة الثالثة كل من سيباهان الإيراني والحسين الأردني وموهون باغان سوبر جاينت الهندي وآهال التركماني وبالمجموعة الرابعة النصر السعودي والزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي وغوا الهندي.