برنامج الأنشطة الصيفية لدائرة التعليم والمعرفة يركز على الذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل

أبوظبي في 15 أغسطس/وام/ يتضمن برنامج الأنشطة الصيفية 2025 لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أكثر من 60 فعالية ونشاطا متنوعاً، بينها أكثر من 15 برنامجاً متخصصاً بمجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والتقنيات المتقدمة، و ينفذ بالتعاون مع نخبة من الجامعات الرائدة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة خليفة، وجامعة أبوظبي.

وأكدت الدائرة أن نسخة هذا العام تتميز بأنها صممت بناء على منهجية تشاركية، حيث جرى أخذ آراء أولياء الأمور بعين الاعتبار لتلبية احتياجات مختلف فئات الطلبة، بما في ذلك أصحاب الهمم، مع التركيز على أن تكون الأنشطة قائمة على التطبيق العملي وتخدم أهدافاً تربوية وتنموية شاملة.

وتشمل الإضافات الجديدة في نشخة هذا العام برامج نوعية في ريادة الأعمال، والوعي المالي، والتطوير المهني، مثل برنامج "قادة الأعمال الشباب"، وبرنامج "فلوسك ناموسك"، وبرنامج "مهن المستقبل"، إلى جانب أنشطة في مجالات الفنون، الطهي، القراءة، الكتابة، الرياضة، البرمجة، والابتكار.

وستُقام الأنشطة حضورياً في وجهات تعليمية وثقافية بارزة في أبوظبي والعين والظفرة، منها متحف اللوفر أبوظبي، مدرسة 42 أبوظبي، المنطقة الإبداعية ياس، ومقر دائرة التعليم والمعرفة، فضلاً عن برامج إضافية تنفذها جهات متخصصة لضمان تجربة تعليمية غنية لكل طالب.

وأوضحت الدائرة أن البرنامج يستهدف ترسيخ حب التعلّم مدى الحياة، وتمكين الطلبة من مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى دعم التوازن النفسي والجسدي والفكري للطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية، مع تحفيز الإبداع واستكشاف الميول المهنية في سن مبكرة.

ولا يزال باب التسجيل مفتوحاً، وسط توقعات بزيادة الإقبال مقارنة بالسنوات الماضية، مدفوعاً بتوسّع نطاق البرامج وتنوع الشراكات النوعية. وتأتي جهود الدائرة يهذا المجال في إطار دعم مستهدفات رؤية أبوظبي 2030، التي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وإعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة في ميادين العلوم والتكنولوجيا، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للتميز التعليمي.