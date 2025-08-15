فعالية ترويجية لـ “مدينة شمسة الترفيهية”بمطار الشارقة الدولي

الشارقة في 15 أغسطس /وام/ نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعالية ترويجية مبتكرة في مطار الشارقة الدولي بهدف الترويج لـ “مدينة شمسة الترفيهية” إحدى أبرز وجهات “عروض صيف الشارقة 2025”.

شهدت الفعالية مشاركة شخصية “شمسة” الأيقونة المحبوبة لعروض الصيف، التي استقبلت الزوار بابتسامتها المعهودة وتفاعلت مع العائلات والأطفال وقامت بتوزيع الهدايا والكوبونات الترويجية، إلى جانب تذاكر دخول مجانية إلى "مدينة شمسة الترفيهية" في مركز إكسبو الشارقة، في خطوة تهدف إلى تعريف الزوار بالوجهة العائلية الجديدة وتحفيزهم على خوض تجارب صيفية استثنائية.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، أن هذه الفعالية الترويجية تأتي ضمن استراتيجية الغرفة الهادفة إلى دعم السياحة العائلية وتعزيز حضور الشارقة وجهة تسوق وترفيه متكاملة خلال موسم الصيف، مشيراً إلى أن "مدينة شمسة الترفيهية" تمثل إضافة نوعية لعروض صيف الشارقة من حيث تنوع أنشطتها وتكامل تجربتها الترفيهية والتعليمية.

من جانبه، أوضح جمال بوزنجال، المنسق العام لعروض صيف الشارقة، أن اختيار مطار الشارقة الدولي لإطلاق الفعالية الترويجية شكل منصة مثالية للتواصل المباشر مع الزوار خاصة العائلات، لافتاً إلى أن شخصية "شمسة" أصبحت جزءاً من ذاكرة الزوار، وتُسهم في ترك انطباع إيجابي يعزز من تجربة الضيوف في الإمارة.

وأضاف أن "مدينة شمسة الترفيهية" نجحت منذ افتتاحها في 31 يوليو الماضي في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار، لما تقدمه من بيئة ترفيهية مبتكرة تجمع بين التعلم واللعب باستخدام تقنيات الواقع المعزز، وبرامج تفاعلية متنوعة، مثل "مختبر شمسة الطهوي"، و"استوديوهات تاج شمسة الفنية"، و"ساحة الألعاب الكبرى"، إضافة إلى مساحات إنسانية مثل "جدار الامتنان" و"رسالة إلى شمسة".

وتتواصل فعاليات "مدينة شمسة الترفيهية" حتى 30 أغسطس الجاري في مركز إكسبو الشارقة.