"كراكال" راعياً رسمياً للأسلحة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي في 15 أغسطس / وام / أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن انضمام شركة "كراكال" كراع رسمي للأسلحة في نسخته الثانية والعشرين، التي تقام من 30 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل.

وتعد "كراكال"، التابعة لمجموعة "إيدج"، من أبرز الشركات الإقليمية المتخصصة في تصميم وتصنيع الأسلحة الصغيرة عالية الأداء، حيث ستضطلع بدور محوري في فعاليات المعرض لهذا العام.

وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع مدن القابضة ونادي صقاري الإمارات النسخة الثانية والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية التي يتوقع أن تكون الأكبر والأكثر تنوعاً في تاريخه.

ويعد الحدث منصة عالمية مرموقة تجمع عشاق الصيد والصقارة والفروسية والأنشطة الخارجية، لاستكشاف أحدث المنتجات والخدمات في هذه المجالات.

وتتصدر "كراكال" المشهد في قطاع أسلحة ومعدات الصيد والرماية الرياضية، إذ تلعب دوراً ريادياً في تقديم حلول متطورة لعشاق هذا المجال.

وقال سعادة حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "كراكال" إن مشاركتنا هذا العام هي الثامنة عشرة في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ونحن على أتم الاستعداد لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال المسدسات والبنادق الدقيقة.

وأضاف أن المعرض يمثل فرصة متميزة لتعزيز مجتمع الرماية والصيد المتنامي في دولة الإمارات، من خلال تقديم مجموعة من الأسلحة النارية عالية الأداء التي نعتز بتصميمها وتصنيعها محلياً ونتطلع إلى توسيع شراكاتها الإقليمية وبناء علاقات تعاون جديدة في هذا الحدث الرائد على مستوى الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أن شركة "كراكال" كانت عنصراً محورياً في نجاح المعرض على مدار سنوات مشاركتها المتواصلة، مشيرا إلى أن التزامها المستمر بالابتكار والتميز ينسجم تماماً مع رسالة المعرض في الحفاظ على التراث الأصيل، ومواكبة أحدث التطورات في قطاع الصيد والفروسية.

ويسلط قطاع معدات الصيد والرماية الرياضية في المعرض الضوء على الجوانب الفنية والعلمية المتقدمة في صناعة الأسلحة النارية، ويتيح للزوار فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات.

وانسجاماً مع شعار المعرض "إرثٌ يتجدد"، تواصل "كراكال" دعمها للجيل الجديد من المصممين والمهندسين الإماراتيين في مجال تصنيع الأسلحة النارية، عبر تمكينهم من عرض ابتكاراتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية.