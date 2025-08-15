"العربية أبوظبي" تطلق رحلات موسمية مباشرة إلى يكاترينبورغ الروسية أكتوبر القادم

أبوظبي في 15 أغسطس /وام/ تطلق "العربية أبوظبي" رحلات موسمية مباشرة بين العاصمة أبوظبي ومدينة يكاترينبورغ في روسيا، اعتباراً من 27 أكتوبر القادم وتستمر حتى 27 مارس 2026، بمعدل رحلتين أسبوعياً بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار كولتسوفو الدولي في يكاترينبورغ.

تأتي هذه الخطوة لتُعزز شبكة وجهات مجموعة "العربية للطيران"، والتي توفر حالياً رحلات مباشرة إلى عدد من المدن الروسية انطلاقاً من الشارقة ورأس الخيمة، لتُضاف إليها أبوظبي كوجهة ثالثة نحو مدينة يكاترينبورغ، ما يتيح للمسافرين خيارات سفر أكثر تنوعاً ومرونة.

وتُشغل "العربية أبوظبي" أسطولاً حديثاً مكوناً من 12 طائرة من طراز إيرباص A320، وتوفر للمسافرين تجربة مريحة ومساحة إضافية بين المقاعد ضمن فئة الدرجة الاقتصادية.